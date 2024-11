Perde anche la Vibonese piegata 2-0 sul campo della Sarnese. Sconfitta, tuttavia, indolore per i Di Maria boys

Primi due parziali chiusi in vantaggio dalle ragazze di coach Vercesi. Partita senza storia, tutta in salita per le ioniche. Calabresi, tuttavia, mai dome, tanto da fare proprio il terzo set.



Nel quarto tempo Forlì si porta subito in vantaggio, costringendo il Soverato al time out. Le Aquile conducono egregiamente, nulla possono le ragazze di coach Secchi che tentano comunque di non abbassare la guardia. Nella parte centrale le ragazze di Vercesi prendono il volo e nel finale suggellano un successo netto per 25 a 12.



Si chiude così la regular season. Forlì vola in A1, a Soverato il merito di averci creduto fino alla fine e la promessa di vendere cara la pelle agli spareggi. Le ioniche partiranno già dalle semifinali. Match che si disputerà il 20 aprile.



È già tempo di semifinale play off, invece, in A2 maschile per la Callipo Vibo. I giallorossi di coach Mastrangelo preparano ad accogliere il Reggio Emilia. In campo mercoledì per gara 1.