Due vittorie in 25 partite e una squadra che non reagisce agli stimoli: alla fine paga l’allenatore. Caffo: «Faremo di tutto per mantenere la categoria»

La netta sconfitta del Viviani di Potenza costa la panchina a Gaetano D’Agostino. La società aveva deciso di dargli ancora fiducia, nonostante una serie di risultati negativi, ma la prestazione mediocre offerta dalla squadra in Basilicata, con una sconfitta abbastanza netta ben oltre il risultato finale di 4-2, ha spinto il presidente Caffo a sollevare il tecnico. Fra l’altro martedì si torna in campo e la Vibonese dovrà affrontare il Taranto al Luigi Razza. Non è da escludere una soluzione interna, con la promozione del tecnico Facciolo dalla formazione Primavera.

«Era una partita decisiva – così il presidente Pippo Caffo - in cui dovevamo fare risultato ed invece portiamo a casa una sconfitta pesante. Pensavamo che immettendo diversi nuovi elementi di qualità ed esperienza avremmo prodotto quella scossa necessaria per invertire la rotta. Ma non è bastato. Se nelle ultime 5 partite abbiamo raccolto solo 2 punti è evidente che bisogna fare nuove scelte per il bene della Vibonese. Una cosa è certa: la società farà di tutto per mantenere la categoria».