L'ormai ex direttore sportivo rossoblù, sollevato dall’incarico così come il tecnico Facciolo, riferisce di essere stato avvisato dal presidente di «una trattativa in fase avanzata» per la vendita della società

Pesante scossone in casa Vibonese dal momento che sembra vicinissima la cessione della società da parte del presidente Pippo Caffo. Dopo tanti anni al servizio del club rossoblù, dunque, lo storico patron sarebbe pronto a lasciare e cedere il passo, restando comunque sponsor ma senza ruoli nella gestione amministrativa e/o societaria.

Fulmine a ciel sereno

La rivoluzione della Vibonese non toccherà solo l'assetto societario, ma partirà dallo staff tecnico dal momento che sia mister Michele Facciolo che il direttore sportivo Ettore Meli sono stati sollevati dall'incarico. Un fulmine a ciel sereno che ha colto di sorpresa anche lo stesso Meli: «Ho ricevuto una chiamata dal presidente, che mi ha comunicato l'esistenza di una trattativa in fase avanzata per la cessione delle quote societarie, informandomi che è arrivato il momento di cedere la guida ad altri. Pur essendo comprensibilmente deluso dall'evolversi degli eventi, accetto serenamente questa decisione, consapevole che simili dinamiche sono parte integrante del mondo calcistico e della vita professionale. Non sempre i percorsi seguono le direzioni che immaginiamo».

Guardare avanti

Una decisione da accettare dunque e nuovi orizzonti che adesso si devono pur aprire, anche se lo stesso Meli non nasconde l'amarezza: «Il mio dispiacere maggiore va ai calciatori che avevo già coinvolto nel progetto e che avevano mostrato sincero entusiasmo verso la proposta Vibonese. Esprimo la mia gratitudine verso tutte le persone con cui ho avuto l'opportunità di collaborare in questi mesi intensi e formativi».



Meli guarda comunque con fiducia al suo futuro: «Con rinnovata determinazione – afferma Meli – , forte dell'esperienza maturata e della professionalità dimostrata. Sono pronto a valutare qualsiasi progetto ambizioso che sia guidato da persone di valore e serietà».