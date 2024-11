In attesa del transfer, il centrocampista classe ’95 si è messo subito a disposizione di mister Orlandi. Nel suo destino la Calabria: i suoi nonni sono di Corigliano

Maglietta rossa, jeans e giubbino di pelle. Ecco come si è presentato al primo appello made in Calabria, Alan Cristian Arario. L’ultimo arrivato in casa Vibonese. E’ atterrato nella mattinata di oggi e dopo un veloce pranzo accompagnato dal direttore sportivo rossoblu, Simone Lo Schiavo, il direttore generale, Danilo Beccaria ed il suo agente, ha raggiunto lo stadio Luigi Razza per il primo allenamento con la maglia monteleonese.

Arario, centrocampista classe ’95, proviene dal campionato cileno e dal club Palestino in cui ha giocato fino a qualche settimana fa. Talento, scuola River Plate, è stato vicino a vestire la maglia della Roma nel 2014. Ha il passaporto italiano e nel suo destino c’è la Calabria. I suoi nonni materni, infatti, sono originari di Corigliano Calabro. Parentela che gli permesso di ottenere la cittadinanza e velocizzare il colpo di mercato.

Già da oggi è a disposizione di mister Nevio Orlandi che, insieme al resto della squadra lo ha accolto nello spogliatoio prima dell’allenamento pomeridiano in vista della difficile sfida casalinga contro l’Acireale.

<iframe width="98%" height="355" src="https://www.youtube.com/embed/hT-S7g0F9sg" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>