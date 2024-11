Nel match d’andata la squadra rossoblù subì una sconfitta pesantissima al Luigi Razza. Da quella gara in poi non ha più perso ma adesso vuole regolare i conti. Poi penserà al Troina

Cittanova e poi sarà scontro diretto. Prima però c’è il derby, che per la Vibonese significa tante cose. Significa restare incollati al Troina e magari rosicchiare qualche punticino alla capolista impegnata in casa contro il Palazzolo. Ma significa anche vendicare quel clamoroso 4-3 subito all’andata al Luigi Razza.

Era la Vibonese di Campilongo. Una squadra bella. Pardon, vanitosa. Così tanto da restare imbambolata davanti allo specchio a chiedersi quanto. Peccato capitale sfruttato a pieno dai giallorossi. Prima sotto, poi sopra, poi raggiunti, poi di nuovo sotto e poi clamorosamente e definitivamente avanti.

Il momento più basso della squadra di Vibo che un girone dopo si ritrova di fronte i cugini della città dello stocco con tanti punti e certezze in più costruite, ironia della sorte, proprio da quella famosa gara d’andata datata 8 ottobre 2017.Da allora la Vibonese non ha più perso costruendo un filotto di risultati utili di fila storico. Ben 18. Non un record ma quasi. Solo nella stagione 1999/2000 il club monteleonese è riuscito a fare meglio in Serie D inanellando 24 risultati positivi consecutivi.