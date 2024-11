Domenica prossima ultimo turno di campionato. Rossoblu di scena a San Cataldo mentre i siciliani giocheranno sul campo della Nocerina. Con la vittoria di entrambe si andrà allo spareggio

E adesso tutti a San Cataldo. Silvestri, Bubas e Ciotti stendono l’Isola Capo Rizzuto e la vetta della classifica continua a parlare vibonese. Per metà perché l’altra parte del vertice è sempre tinta di rossoblu ma parla siciliano. Quella Sicilia che fa da casa al Troina, sempre al fianco di Obodo e compagni lassù, dopo il successo facile facile con il Portici.

Cosa succede adesso?

Bisognerà attendere altri sette giorni per capire se al termine del campionato ci sarà una regina, oppure per incoronarla servirà un’ulteriore sfida spareggio. Lo scenario al momento più probabile tra due squadre che non hanno nessuna intenzione di mollare sul più bello.

In Serie C se…

L’unico modo per volare direttamente in terza serie nazionale è vincere il campionato. Impossibile festeggiare con l’arrivo a due squadre in vetta alla classifica. Necessaria una gara secca (spareggio) in campo neutro (probabilmente a Messina). Chi perde accede all’ultima fase dei playoff. Chi vince conquista la promozione diretta in Serie C e accede al torneo di Serie D per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia della Lega Nazionale Dilettanti.

Un passo alla volta

Vibo sogna e in città è già scattata l’operazione “Sancataldese”. La società ha messo a disposizione due autobus. Ai pullmann si uniranno diverse auto private. 400 i tagliandi messi a disposizione del club rossoblu per la sfida in provincia di Caltanissetta. Lì dove sbarcheranno anche le telecamere di LaC che, grazie all’impegno della Direzione editoriale e di testata, seguirà live l’ultimo e decisivo weekend dei rossoblu fin dalla partenza per la Sicilia del gruppo guidato da Nevio Orlandi, previsto nella mattinata di sabato 5 maggio.