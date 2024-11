Ci saranno anche le telecamere della nostra emittente nell’ultimo e decisivo weekend che potrebbe regalare la Serie C alla squadra di Orlandi. Prima però bisognerà battere l’Isola Capo Rizzuto

L’Isola Capo Rizzuto è dietro l’angolo. Sancataldo, teatro dell’ultima e decisiva sfida dell’anno, un po’ più in là. Prima la cugina già retrocessa. Poi i nisseni con la testa già in vacanza. Il futuro prossimo della Vibonese è racchiuso tutto in queste due partite. Con il Troina ancora addosso e la Nocerina staccata di due punti, la squadra di Nevio Orlandi ha meno pensieri in testa, ma guai ad abbassare la guardia. Parola del diesse Simone Lo Schiavo che ai microfoni di LaCnews24 ha rimarcato la tesi del: “un passo alla volta”

Senza calcoli

D’altronde la Vibonese di passi falsi, pensando troppo alla classifica, quest’anno ne ha commessi diversi. Scivoloni che lasciano con un grosso punto interrogativo una stagione che guardando numeri e record inanellati dai rossoblu, avrebbe già decretato il suo unico vincitore: la Vibonese appunto.

Grande entusiasmo…firmato LaC

Contro l’Isola Capo Rizzuto probabilmente si registrerà il record di presenze al “Luigi Razza”. Ed è già in fase avanzata l’organizzazione di più autobus per la trasferta in provincia di Caltanissetta. Lì dove sbarcheranno anche le telecamere di LaC che, grazie all’impegno della Direzione editoriale e di testata, seguirà live l’ultimo e decisivo weekend dei rossoblu fin dalla partenza per la Sicilia del gruppo guidato da Nevio Orlandi.