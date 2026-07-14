La nuova Vibonese prende forma giorno dopo giorno. In un'estate caratterizzata da una vera e propria rivoluzione societaria e tecnica, il club rossoblù sta, tassello dopo tassello, ricostruendo da zero un organico che, fino a poche settimane fa, non contava alcun calciatore contrattualizzato.

L’ultimo colpo di mercato in ordine di tempo rappresenta un gradito ritorno per la piazza: la dirigenza ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Alessio Cardinale, centrocampista classe 2003.

Qualità e vizio del gol per la mediana

Nato a Palermo, Cardinale è una mezzala di qualità, dinamica e dotata di un'ottima visione di gioco. Le sue doti principali sono i tempi di inserimento nell'area avversaria e un naturale feeling con il gol, caratteristiche che lo rendono una pedina preziosa per lo scacchiere tattico rossoblù.



Per il giovane centrocampista si tratta di un ritorno a Vibo Valentia, dove ha già militato nella stagione 2024/2025. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Cus Palermo, Monreale e Misilmeri, Cardinale vanta ormai una solida esperienza nel Girone I di Serie D, accumulata con le maglie di: Canicattì, Ragusa e Igea Virtus (sua ultima parentesi prima del ritorno in rossoblù).

Il feeling con mister Marra

A facilitare l'inserimento di Cardinale nel nuovo corso della Vibonese sarà anche la presenza in panchina di Salvatore Marra. Il tecnico lo ha già allenato e valorizzato nel corso dell'ultima stagione trascorsa all'Igea Virtus.

Questa continuità tecnica permetterà al centrocampista di integrarsi rapidamente nei meccanismi di gioco del mister, garantendo alla Vibonese un elemento di sicuro affidamento per un campionato complesso e competitivo come quello di Serie D. La rifondazione rossoblù continua, e l'arrivo di Cardinale accende l'entusiasmo dei tifosi.