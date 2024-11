I giallorossi devono assolutamente vincere per terminare il campionato al secondo posto. I rossoblù non hanno niente da perdere in quanto già retrocessi in Serie D

Un derby ha sempre il suo fascino anche se, a conti fatti, vale in maniera diversa per le due squadre. Per l’ultima giornata della stagione regolare del girone del Sud di Serie C, allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, questo pomeriggio alle 17.30, andrà in scena Vibonese-Catanzaro.

I giallorossi devono assolutamente vincere per terminare il campionato al secondo posto, che consentirebbe di accedere direttamente alla fase nazionale dei playoff. I rossoblù, invece, non hanno niente da perdere in quanto già retrocessi in Serie D, ma con certezza non vorranno sfigurare e affronteranno il match a viso aperto.

Qui aquile

Mister Vivarini tiene alta la concentrazione dei suoi e alla vigila del match ha dichiarato: «Per noi è una partita di importanza straordinaria, perché ci può dare la possibilità di consolidare il secondo posto. È una gara da prendere con grande attenzione».

L’allenatore del Catanzaro ha convocato 22 giocatori per la sfida di oggi pomeriggio. Portieri: 1. Nocchi, 12. Romagnoli, 33. Branduani. Difensori: 4. De Santis, 13. Fazio, 20. Pipicella, 44. Gatti. Centrocampisti: 2. Bayeye, 3. Tentardini, 6. Welbeck, 8. Verna, 15. Maldonado, 18. Cinelli, 19. Bjarkason, 23. Vandeputte, 24. Sounas, 77. Rolando. Attaccanti: 9. Vazquez, 10. Bombagi, 29. Carlini, 90. Iemmello, 99. Cianci.

Qui rossoblù

Per il tecnico rossoblù Orlandi invece è una questione di rispetto: «Vogliamo chiudere la stagione confrontandoci con il Catanzaro a viso aperto. Abbiamo preparato la gara con questo obiettivo in settimana. Seppur già retrocessi, abbiamo il dovere di farlo nel rispetto di tutto e tutti. Ci sarà una bella cornice di pubblico. Di fatto, mi dicono, giocheremo come se fossimo fuori casa, ma non faremo regali a nessuno. Questo è certo. Per tutti gli altri discorsi ci sarà tempo per ragionare. Capita di sbagliare una stagione. Di sicuro questa città deve dire grazie al presidente Caffo per ciò che fa da anni in questo territorio tra prima squadra e settore giovanile».

Sono ventuno i calciatori convocati per l’ultimo appuntamento della stagione. Portieri: Mengoni, Curtosi. Difensori: Alvaro, Blaze, Corsi, Mahrous, Polidori, Risaliti, Spanó, Suagher. Centrocampisti: Basso, Bellini, Cattaneo, Gelonese, Panati, Zappa. Attaccanti: Curiale, Golfo, La Ragione, Punturiero, Spina.