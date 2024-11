Dopo Gaetano Bertini, i rossoblù ingaggiano un altro giocatore del Castrovillari e completano il reparto arretrato con un difensore che conosce alla perfezione l'Eccellenza

VIBO VALENTIA - Con il suo arrivo la Vibonese dà una vigorosa sistemata al reparto centrale difensivo. Risponde al nome di Angelo Ferraro il nuovo acquisto della Vibonese che da questo pomeriggio sarà a disposizione del tecnico Gaetano Di Maria. In tarda mattinata il giocatore ha trovato l’accordo con il presidente Caffo e con il direttore generale Beccaria e di conseguenza andrà a ritrovare come compagno di squadra e di reparto Gaetano Bertini, con il quale ha fatto coppia fissa nella passata stagione al Castrovillari.

Proclami ponderati. «Quella di Vibo è una piazza importante – spiega Angelo Ferraro – e per quanto mi riguarda sono felice di aver fatto questa scelta. La serietà della società è nota e poi i programmi sono ambiziosi, anche se sono del parere che bisogna mettere da parte i trionfalismi. Per quanto mi riguarda, infatti, bisogna parlare poco e lavorare tanto e duramente per riportare un po’ di entusiasmo in città e fra la tifoseria e poi occorre calarsi nel giusto contesto, facendo un bagno di umiltà. Guai a pensare di aver già vinto il campionato. L’Eccellenza è un torneo rognoso e difficile».

Curriculum di categoria. Ed a proposito di Eccellenza, il neo calciatore rossoblù è ormai un veterano di questo campionato, avendo sempre militato nel massimo torneo dilettantistico calabrese. Angelo Ferraro, nato a Cosenza il 3 febbraio del 1985, centrale difensivo sinistro, ha esordito in Eccellenza nella stagione 2005/06 con il Corigliano (20 presenze e 2 reti), passando poi al Belvedere allenato da Massimo Costantino (22 gare e 1 gol). Quindi eccolo 4 campionati di fila a Scalea (con tre partecipazioni ai play off, compreso un successo nella fase regionale, più la vittoria della Coppa Italia Dilettanti nella stagione 2010/11), per un totale di 89 partite nella stagione regolare. Nel torneo 2011/12 ha militato nel Rende (25 presenze, 2 reti e la partecipazione ai play off, dove ha vinto la fase regionale). Nel 2012/13 ha giocato con la Paolana (19 match e 2 gol) e nella scorsa stagione ha militato nel Castrovillari (24 partite) con il quale ha vinto la fase regionale dei play off.

Sul podio. Sempre in questa stagione Angelo Ferraro è risultato il terzo miglior difensore dell’Eccellenza calabrese in occasione del Premio StadioRadio, sulla base dei voti ottenuti dagli utenti del portale e dai giornalisti. Sul podio, per la cronaca, anche l’altro neo acquisto della Vibonese, Gaetano Bertini, arrivato al secondo posto.