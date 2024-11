La Vibonese cerca il poker in campionato, ovvero la quarta vittoria consecutiva per poter rimanere al terzo posto in classifica e, soprattutto, restare col fiato sul collo al Siracusa. La formazione rossoblù attende dunque la Sancataldese allo stadio Luigi Razza in una gara da non sottovalutare, anche perché gli ospiti sono ancor alla ricerca del primo acuto stagionale.

Le parole di Facciolo

Ai microfoni ufficiali del club, e in vista proprio dell'impegno di domani, si è espresso il tecnico Michele Facciolo: «Sarà una partita contro una squadra in salute e che ha fatto due buone prestazioni in campionato, rimontando due gol contro il Sambiase. Inoltre è un gruppo che ha le idee chiare e che lo scorso anno ha fatto un ottimo campionato». E ancora: «Mi aspetto una partita con pochi spazi, proprio come contro il Sambiase, e dovremo essere noi bravi a cercare di approfittare dei pochi spazi che avremo per concretizzare l'azione». Sui singoli: La Torre sta meglio ma, chiaramente, dobbiamo valutare le sue condizioni dal momento che è da un mese e mezzo che è fermo. Su Ribaudo invece è stata una scelta di mercato precisa perché è un classe 2004 e ci potrà garantire diverse soluzioni tecnico-tattiche in mezzo al campo. La settimana è stata positiva con un lavoro fisico e mentale, da parte dei ragazzi, secondo me notevole»