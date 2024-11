Qualche tifoso chiede la testa del tecnico napoletano che dopo aver indetto una conferenza stampa nel pomeriggio, cambia idea

La batosta nel derby. La sconfitta di Nocera. Nel mezzo la porta in faccia, l’ennesima, ricevuta questa volta dal Consiglio di Stato che non ha concesso la riforma dell’ordinanza emessa la scorsa settimana dal Tar del Lazio che aveva detto no all’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, della decisione adottata dal Collegio di Garanzia del Coni che di fatto ha relegato il club rossoblu alla Serie D. Campionato difficile a cui la Vibonese pare ancora non essersi calata alla perfezione.

Le prime avvisaglie erano arrivate ad Acireale, poi il kappaò amarissimo contro la Cittanovese di domenica e adesso la disfatta di Nocera. Segnali che hanno fatto suonare l’allarme in casa rossoblu. Nel recupero della prima giornata di campionato in terra campana decisiva questa staffilata da trentacinque metri di Marsili che sorprende Brugnoni a regala i tre punti ai molossi. E come se non bastasse nel finale si fa male anche capitan Obodo per un metà settimana da dimenticare. E intanto per oggi era prevista una conferenza stampa straordinaria di mister Campilongo. Qualcuno a Vibo avrebbe chiesto la sua testa. L'incontro con i giornalisti, organizzato per ore 17 di oggi, è stato spostato a sabato mattina.