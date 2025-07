Un silenzio apparente durato poco più di un mese, fino all'ufficialità del cambio di consegne ai vertici societari con il patron Pippo Caffo che cede il 60% delle quote societarie alla cordata siciliana di sei imprenditori guidata da Fernando Cammarata. In realtà già prima della conferenza stampa di presentazione della nuova società e del nuovo tecnico Esposito, i nuovi volti della Vibonese erano al lavoro per la costruzione della rosa in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I).

Vibonese, primi tre colpi

Prende oggi ufficialmente il via la campagna acquisti estiva del club rossoblù, per la prima volta nell'era post-Caffo. La società si presenta dunque con tre nuovi acquisti chiusi dal nuovo direttore sportivo, Antonio Costa: Besmir Balla, Gerardo Di Gilio e Antonio Carnevale.

Il primo era stato in qualche modo annunciato nella conferenza stampa di qualche giorno fa, inoltre è un nome non nuovo alla piazza del Luigi Razza per i suoi trascorsi vibonesi di qualche stagione fa. Per l’esterno offensivo albanese, classe 1994, è infatti un ritorno a Vibo Valentia dopo aver già indossato la maglia rossoblù nella stagione 2022-2023, in cui ha siglato ben dieci reti. Due stagioni fa ha contribuito in maniera determinante alla vittoria del campionato e della Coppa Italia di Serie D con la casacca del Trapani. Il ritorno di Balla rappresenta un colpo di esperienza e qualità per il reparto offensivo vibonese, con un giocatore che conosce perfettamente l’ambiente.

Arriva dal Sora invece il secondo nome, quello cioè di Gerardo Di Gilio. si tratta di un centrocampista centrale, classe 2002, che nell’ultima stagione ha messo a segno 5 reti e fornito 7 assist, collezionando complessivamente 69 presenze in Serie D. Il ventitreenne porta dinamismo e qualità in mezzo al campo, rappresentando uno dei centrocampisti più interessanti della categoria.

Il terzo nome, infine, è quello di Antonio Carnevale, anch'esso centrocampista centrale (classe 2000) che arriva dalla Vigor Senigallia dove ha militato nell’ultima parte di stagione. Con i marchigiani ha totalizzato 13 presenze e 3 reti, di cui due decisive nei blitz esterni a Sora e L’Aquila. Carnevale porta tecnica e capacità realizzative al centrocampo rossoblù, con esperienze maturate anche tra Pompei, Casalnuovo e Pro Sesto.