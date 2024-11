Con la partita di Coppa Italia di Serie D contro la Reggina ormai alle spalle, la Vibonese deve guardare avanti e, soprattutto, all'ormai imminente avvio di campionato che prenderà il via tra soli tre giorni. Insomma, il tempo delle amichevoli è ormai finito e adesso si inizia a fare sul serio, con una Vibonese ambiziosa e vogliosa di fare bene. Il club rossoblù inizierà il suo cammino stagionale dalla Sicilia e, più precisamente, da Caltanissetta dove affronterà l'ambiziosa Nissa.

Squillace: «A Caltanissetta faremo un grande match»

In vista della gara ha parlato, ai microfoni ufficiali del club, Tommaso Squillace, uno dei più esperti giocatori del gruppo. Esperienza sicuramente da vendere per il difensore trentacinquenne e che vanta più di 250 presenze in Serie C tra Ravenna, Pavia, Pro Vercelli, Catanzaro, Messina, Fondi, Sicula Leonzio, Picerno e Paganese: «Ci aspetta subito una gara difficile contro una squadra forte, anche perché contro la Nissa sarà una partita tosta e visto l'organico, si rivelerà una delle squadre più forti del campionato. Proprio per questo sarà importante partire subito forte e tentare di non subire il loro entusiasmo e la loro grinta. Giocando in casa, partiranno subito forte e noi dovremo rispondere in maniera altrettanto decisa ma sono sicuro che insieme ai miei compagni faremo un grande match».

«Pronto a dare l'esempio»

Come detto, Squillace porta in dote alla compagine rossoblù tanta esperienza: «Negli ultimi anni, nelle squadre in cui ho militato, sono sempre stato tra i più anziani e devo dire che questa è una bella responsabilità perché devo essere da esempio per i più giovani, dando loro consigli».

Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15 di domenica 8 settembre.