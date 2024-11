La società chiama a raccolta i tifosi e ribadisce “la più totale ed incondizionata stima nei confronti dell’allenatore”. C’entra qualcosa la conferenza stampa indetta e poi rinviata di ieri?

La doppia sconfitta consecutiva in campionato. L’ennesimo ostacolo verso la riammissione in Serie C. La conferenza stampa indetta e poi rinviata. Adesso la fiducia rinnovata al tecnico, come se qualcuno l’avesse messa in discussione. La Vibonese non affronta un bel momento e per uscirne chiama a raccolta i suoi tifosi.

La nota ufficiale del club rossoblu

La U.S. Vibonese intende precisare che in questa fase, anche se i risultati non sono quelli sperati, è quanto mai opportuno viaggiare tutti uniti nella stessa direzione. Mai come in questo momento è fondamentale stringersi attorno alla squadra, allo staff tecnico ed alla società, per provare a risalire la china. E’ stata allestita una rosa di valore che con il lavoro, l’impegno, la grinta e la determinazione saprà reagire e ottenere gli obiettivi stabiliti dalla società.

Non bastano poche gare e un paio di ko per arrivare a considerazioni affrettate, che non riflettono il pensiero del club, e per immaginare scenari drammatici o soluzioni drastiche da prendere.

Al riguardo la U.S. Vibonese ribadisce la più totale ed incondizionata fiducia nei confronti dell’allenatore Salvatore Campilongo e dello staff che lo assiste.

Assieme al tecnico è stato stilato un programma in tempi non sospetti, che esulava dalla battaglia legale che la proprietà sta conducendo per vedersi riconosciuti i propri diritti. Campilongo ha accettato il progetto a prescindere dalla categoria ed è con il tecnico che si va avanti, convinti che la Vibonese abbia al proprio interno gli uomini giusti per invertire la recente tendenza negativa. La vicinanza di tutte le componenti, compresi i tifosi, la stampa e la gente di Vibo, diventa pertanto fondamentale per proseguire nel percorso avviato in questa stagione.