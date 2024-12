Nove vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. È il bottino raccolto dalla Vibonese quando manca un turno al giro di boa. La prossima giornata di Serie D chiuderà infatti un girone di andata che ha visto la squadra allenata da Michele Facciolo spingersi, lo scorso mese, fino al primo posto in classifica a suon di prestazioni convincenti. Poi la doccia fredda, arrivata con le sconfitte contro Reggina prima e Acireale poi, dopo una serie di 8 risultati utili consecutivi; fino ad arrivare ad oggi, con la Vibonese che dista 7 punti dalla capolista Siracusa.

A fare un bilancio di questa prima parte di campionato è proprio il tecnico rossoblù ai nostri microfoni: «Un bilancio sicuramente positivo perché caratterizzato da un percorso di crescita di una squadra giovane con 20 giocatori nuovi - spiega Facciolo -. Se abbiamo perso alcuni punti per strada è perché probabilmente abbiamo ancora bisogno di crescere come mentalità, come cattiveria in area quando abbiamo situazioni per poter chiudere la partita o per far gol. Qualche rammarico c’è, ma io penso che alla fine se siamo lì e se abbiamo questi punti è perché è quello che ci siamo meritati».

L’ultimo rammarico per la Vibonese è quello della scorsa settimana in casa proprio contro la capolista Siracusa, uscita vittoriosa dal Luigi Razza per 1 a 0 nonostante le diverse occasioni da gol create dai rossoblù e una prestazione tutto sommato convincente: «Speravo di avere una prova come quella messa in campo dalla squadra settimana scorsa, abbiamo giocato con personalità e cercando di fare il nostro gioco. È un segnale di crescita. Vuol dire che possiamo stare là sopra con loro. Chiaramente però dobbiamo sempre pensare che bisogna migliorare. Continua a leggere su ilVibonese.it