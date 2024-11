Bocciata la Paganese. Il ripescaggio verrà ratificato, insieme a quello della Reggina, il 4 agosto

Paganese bocciata. Vibonese promossa in Lega Pro. Il Collegio di Garanzia del Coni ha ha respinto il ricorso della club azzurrostellato, confermando, di fatto, quanto sostenuto in precedenza dalla Covisoc, l'organo di controllo di terza serie che non aveva ritenuta idonea l'iscrizione al prossimo torneo presentata dalla compagine campana. Una bocciatura che regala alla Vibonese l'ultimo pass d'accesso valido per la Lega Pro. Il ripescaggio della società del patron, Pippo Caffo, verrà ratificato il prossimo 4 agosto, quando verrà dato il via libera anche alla Reggina. La Calbria si presenterà,quindi, ai nastri di partenza del prossimo campionato di terza serie nazionale con 4 squadre: Cosenza, Catanzaro, Reggina e Vibonese.