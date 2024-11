Alla vigilia della 5^ giornata di Eccellenza, il trainer rossoblù traccia un profilo degli avversari e chiede ai suoi la vittoria

VIBO VALENTIA - Di nuovo in casa. A distanza di quattro giorni la Vibonese torna a scendere in campo al Luigi Razza, stavolta in campionato, per affrontare il GallicoCatona, compagine reggina che dalla scorsa stagione sta facendo ottime cose in Eccellenza. Un avversario da temere e rispettare, per quanto è chiaro che la Vibonese darà il massimo per far sua questa partita. «Conosciamo la forza del GallicoCatona – esordisce il tecnico Gaetano Di Maria – e sappiamo che è una formazione ben organizzata, consolidata, che già l’anno scorso ha disputato un torneo di vertice e che pure in questa stagione è partita benissimo. In più conosco bene il loro allenatore e so che giocheranno al calcio e che ci renderanno la vita dura». Gaetano Di Maria ha avuto Ivan Franceschini come calciatore durante la stagione 2011/12, vincendo il campionato di Serie D con l’Hinterreggio. «Si tratta di una gran brava persona, un professionista esemplare – aggiunge in merito il trainer della Vibonese – e la sua carriera da calciatore parla per lui. Inoltre vedo con piacere che sta facendo bene anche come allenatore». Da parte della Vibonese, a questo punto, si tratta di dare continuità alla vittoria di coppa con il Sambiase. «Vi è stata una reazione a livello caratteriale dopo il ko di Castrovillari – spiega Di Maria – e anche dal punto di vista del gioco. La squadra ha risposto bene, ma adesso bisogna proseguire, trovando i giusti equilibri, essendo anche consapevoli di dover dare una svolta al nostro percorso». Resta da migliorare sotto l’aspetto della concretezza sotto porta e poi finora in campionato si è sempre andati sotto nel punteggio. «In effetti non siamo mai riusciti ad andare in vantaggio e domani speriamo di invertire la rotta. Sul fatto di essere poco cinici sotto porta è anche vero che non siamo ancora in grado di concretizzare ciò che produciamo. E’ successo anche mercoledì scorso con il Sambiase. Dobbiamo migliorare anche sotto questo aspetto». Per la gara odierna, infine, ad eccezione di Tamburro, ancora fermo dopo l’infortunio di domenica scorsa, il tecnico ha convocato tutti gli elementi a disposizione.