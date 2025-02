È ormai alle porte il ventitreesimo turno del campionato di Serie D (girone I) che vede la Vibonese impegnata sul campo della Sancataldese. I rossoblù arrivano da un gennaio quasi perfetto e in questo girone di ritorno vantano il miglior attacco (con tredici gol fatti nelle ultime cinque gare) e uno solo subito, quello che è costato la sconfitta contro il Sambiase.

I rossoblù cercano la quarta vittoria consecutiva per ridurre il gap dal vertice, soprattutto in virtù dal contemporaneo big match tra prima e seconda: Reggina-Siracusa. La trasferta però non è delle più semplice dal momento che la Sancataldese è ancora imbattuta in casa in questa stagione, frutto di tre vittorie e sette pareggi nelle dieci casalinghe disputate finora. Insomma, chiamata a sollevare un ulteriore macigno per la Vibonese.

Facciolo: «Dovremo fare la partita su un campo difficile»

In vista della sfida, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il tecnico Michele Facciolo: «Vero, nessuno come noi ha iniziato meglio questo 2025, ma credetemi se dico che abbiamo tutti ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto sotto il profilo della prestazione che poi, alla fine, è quello che più guardano gli allenatori come me». Trasferta da prendere con le pinze quella alle porte: «Andiamo a San Cataldo proprio con l’obiettivo di fare la prestazione, sapendo che dovremo martellare fin dal primo minuto o difficilmente faremo risultato su quel campo, sul quale, peraltro, non hanno mai perso in questa stagione e l'ultima sconfitta risale a maggio scorso: è un dato rilevante e non è sicuramente un caso».