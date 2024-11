Solo vent'anni ma già con tanta esperienza alle spalle che gli ha regalato la chiamata della Vibonese per il prossimo campionato di Serie D. Simone Pagni è uno dei tanti volti nuovi rossoblù e, soprattutto, sarà uno dei protagonisti dell'imminente annata sportiva. Il classe 2004 è una mezzala di ruolo che ha mosso i primi passi nella Ternana, per poi passare nelle giovanili di Lazio e Cosenza. In seguito approda ai baby della Reggina, squadra con cui si è tolto anche la soddisfazione di esordire a soli 17 anni in prima squadra, nel campionato di Serie B. Ad arricchire il suo curriculum ci sono poi le paretesi con le maglie di Adriese e Altamura.

La fiducia di Facciolo e Meli

«Colpito dalla serietà di questa società, ed è ora di ripagare la fiducia riposta in me». Furono queste le prime parole del centrocampista appena arrivato, qualche settimana fa, in rossoblù. A distanza di quasi un mese, dunque, ecco le sue rinnovate sensazioni: «Innanzitutto sono felicissimo di essere qui. Ho sposato questo progetto soprattutto per mister Facciolo e per il direttore sportivo Meli che hanno subito avuto fiducia in me. Inoltre qui posso migliorare sia a livello personale, caratteriale, professionale tecnico. Giocheremo per vincere tutte le partite e riuscire a centrare così tutti gli obiettivi prefissati». Processo di ambientamento avvenuto molto fluidamente e l'appello ai tifosi: «Siamo un buon gruppo e devo dire che c'è un buon clima e un buon ambiente. Quest'anno invito tutti i tifosi a venire allo stadio per supportarci, perché dobbiamo vincere insieme».