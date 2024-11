Il 24enne attaccante rossoblù ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della trasferta siciliana in casa del Castrum Favara

La Vibonese inizia a ingranare e, dopo la partenza a rilento nelle prime due giornate, racimolando solo un punto, ha trovato la quadra inanellando due vittorie consecutive contro Locri e Pompei. Tra i principali protagonisti di quest'ultimo match è statao Marco Simonelli, seconda punta d’esperienza con quasi 200 presenze tra Serie D e Serie C. Insomma, il ventiquattrenne è sicuramente l'arma in più di questa Vibonese e lo ha dimostrato anche domenica scorsa, nella prima vittoria in casa del club rossoblù contro il Pompei nel pirotecnico 4-3 del Luigi Razza. Anche se non è andato a segno, Simonelli è stato senza dubbio il migliore in campo, imperversando sulla fascia sinistra e dimostrandosi costante spina nel fianco degli avversari campani. Una quantità enorme di palloni in mezzo (sullo 0-0 Berardi non ci è arrivato di un millimetro su un lancio millimetrico in area piccola) e una mole di gioco prodotta alquanto rilevante.

Simonelli suona la carica

Lo stesso attaccante si è espresso, ai microfoni ufficiali del club, in vista della gara valida per il quinto turno di Serie D (ore 15) in casa del Castrum Favara: «Innanzitutto, contro il Pompei volevamo dare una risposta dopo le prime due partite di campionato che ci hanno visto pareggiare contro la Nissa e perdere contro il Sambiase. L'obiettivo era dare una svolta e gli ultimi due match contro Locri e Pompei sono andati come volevamo, soprattutto per quello di settimana scorsa poiché abbiamo trovato la prima vittoria in casa». E ancora: «Vincere aiuta a vincere e vogliamo dare continuità».

Entusiasmo rossoblù

Buon periodo di forma per il giocatore: «Mi sento bene e sto dando la giusta, ora spero solo di sbloccarmi presto in campionato. I due recenti successi ci hanno dato entusiasmo e la carica giusta. In questa settimana abbiamo cercato di spingere, analizzando in allenamento le cose ben fatte e quelle da migliorare».