Dal settore giovanile rossonero al campionato vinto con la maglia rossoblu. La storia del difensore classe ’98 che giocava con Gigi Donnarumma

Andrea Malberti. Professione difensore. Classe 1998. Un anno in meno di Gigi Donnarumma. Portiere del Milan. Quel Milan che ha fatto da casa ad entrambi ai tempi del settore giovanile. Quel settore giovanile considerato dagli addetti ai lavori una vera e propria fucina di talenti a tinte rossonere. Qualcuno è esploso, come Gigio. Qualche altro no. Come Malberti che dopo l’esperienza al Novara è ripartito dalla Serie D e dalla Vibonese.

La squadra scelta per rilanciarsi nel calcio che conta. Con un sogno in testa. La promozione in Serie C. Un sogno realizzato da protagonista domenica sera al termine della sfida infinita contro il Troina. Una rivincita per Andrea. Dopo un periodo buio fatto anche di un brutto infortunio che gli ha negato il campo sul più bello per diverse settimane ma da cui si è ristabilito in tempi record grazie alla staff medico rossoblu. Andrea Malberti è tornato. Con un campionato vinto sulle spalle e le porte della Serie C spalancate. E chissà se qualcuno a Milanello si stia mangiando le mani.