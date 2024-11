La società rossoblu bloccherà pochi elementi della scorsa stagione. A Vibo dovrebbero sbarcare almeno due fedelissimi di DI Maria mentre dovrebbero restare Cazolaio, Cosenza e Da Dalt. Tutto da rifondare l'attacco

VIBO VALENTIA - Allenatore, direttore sportivo, squadra e ripescaggio. Questo il crono-programma stilato dalla Vibonese qualche settimana fa e già esecutivo. Preso l’allenatore, si punta dritto al direttore sportivo. Una figura che dovrebbe essere scelta la settimana prossima, quando a Vibo ci sarà anche il tecnico rossoblu Gaetano di Maria. Il club del patron Caffo non vuole perdere tempo e mira ad allestire un organico in grado di vincere in Eccellenza e, in caso di ripescaggio, di ben figurare in serie D. Il marchio di fabbrica di Di Maria è il 4-3-1-2 con i quattro under obbligatori che probabilmente verranno piazzati tra i pali, le fasce laterali ed il centrocampo. In porta, in caso di ripescaggio in serie D la Vibonese potrebbe affidare i pali a Mattia Peschechera, classe ’94, nell’ultima stagione in prestito al Brindisi che vanta il diritto di riscatto da esercitare entro e non oltre il 30 giugno. Scontate, invece, le partenze di Riccardo Mengoni e di Gabriele Loccisano. In difesa l’idea di massima è quella di schierare sulla destra un’95 e sulla sinistra un ’96. Al centro della retroguardia Di Maria potrebbe portare con sé a Vibo uno dei suoi fedelissimi Davide Taverniti, già in rossoblù nel 2004, reduce da una buon campionato con la Gioiese. Alla dirigenza piace Luigi Manzo, classe ’85, ex Savoia e Gelbison e nella lista dei possibili riconfermati figurano i nomi di Luca Calzolaio ed Andrea Petta. Via tutti gli altri. A centrocampo, tra i fuoriquota il sogno è rinnovare il prestito di Carbonaro. Idea fattibile solo in caso di ripescaggio in serie D. Tra i ’95 piace Trofo a Licata nell’ultima stagione, ma di proprietà del Lecce. Di Maria avrebbe chiesto la riconferma di Cosenza e l’ingaggio di Lavrendi, altro suo fedelissimo e altro cavallo di ritorno a Vibo. Potrebbero rimanere anche Da Dalt e Foderaro. subirà una vera rivoluzione, invece, l'attacco. Si cercano un trequartista e due attaccanti. Uno potrebbe essere Diego Allegretti, classe ’92 e quindi ancora vincolato alla Vibonese. La sua permanenza è però legata alla categoria. Il resto è un rebus tutto da risolvere.