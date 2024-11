Da diversi giorni, ormai, i tre giocatori si allenavano con il gruppo allenato da mister Di Maria, il quale potrà contare su un nuovo giovane centrocampista, un esterno mancino e un regista

VIBO VALENTIA - Un giovane centrocampista, un esterno mancino e un regista. Si stavano allenando da tempo con la Vibonese e adesso hanno messo nero su bianco, legandosi per la stagione 2014/15 ai colori rossoblù. La rosa rossoblù si arricchisce, pertanto, con gli acquisti di Emiliano Cavallaro, di Giuseppe Paviglianiti e di Alessandro Riitano. Il primo è nato a Mercato San Severino (SA) il 17 gennaio del 1997. Proviene dal Settore giovanile della Picentia di Salerno ed è alla prima esperienza nel calcio dei “grandi”. Giuseppe Paviglianiti, esterno sinistro, è nato a Reggio Calabria il 9 agosto del 1993. Nella scorsa stagione ha militato in Serie D con la maglia dell’Hinterreggio collezionando 25 presenze e siglando anche 1 gol. E’ cresciuto nel Settore giovanile della Reggina, con la quale ha disputato anche due volte il Torneo di Viareggio. Alessandro Riitano, centrocampista, è nato a Nettuno il 30 gennaio del 1979. Proviene dal Guardavalle, formazione di Eccellenza, nella quale ha collezionato, la passata stagione, 23 partite, segnando 3 gol. Al suo attivo diverse stagioni in Eccellenza calabrese con la maglia giallorossa del Guardavalle e con quella del Siderno, ma anche Anzio Lavinio e Civitacastellana in Eccellenza laziale e poi Real Piedimonte, Pro Cisterna, Castrense e Civitavecchia in Serie D. Intanto proseguono gli allenamenti della squadra rossoblù in vista del debutto in Coppa Italia in programma domenica a Rizziconi.