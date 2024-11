Al “Luigi Razza” rossoblu e giallorossi si giocano un’intera stagione. Il pareggio non serve a nessuno. Chi perde può dire addio alla salvezza diretta

Una gioca a carte coperte. L’altra, invece, fa bella mostra di se nel classico test infrasettimanale. Vibonese versus Catanzaro è già iniziata. Non potrebbe essere altrimenti a pochi giorni dal derby di Calabria più importante dell’anno. Il derby dell’amicizia, sì, ma fino al fischio iniziale. Poi sarà straregionale da “mors tua vita mea”. Sul piatto punti pesantissimi in chiave salvezza. Condannati a vincere i monteleonesi. Idem per le aquile.

Pretattica. Un pareggio non servirebbe a nessuno. Una sconfitta potrebbe compromettere, anzi sicuramente comprometterà, irrimediabilmente il discorso permanenza tra i professionisti. E se Salvatore Campilongo nasconde uomini e mosse tecnico-tattiche, blindando gli allenamenti, Alessandro Erra ha deciso di fare esattamente il contrario mostrando la propria forza nella partitella che ha fatto da test al match in programma domenica alle 14:30. Undici le reti dei giallorossi. Tre quelle di capitan Giovinco che già all’andata colpì l’undici rossoblu con il gol che chiuse di fatto la contesa al Ceravolo lo scorso 7 dicembre.

Bollettino. Qualche acciacco di troppo tra le fila catanzaresi con i vari Cunzi, Pasqualoni, Icardi e Sabato ancora non al top. Dall’altra parte del campo da valutare, invece, le condizioni di Sicignano e Favasuli. Sicuro assente, Gabriele Franchino squalificato per due turni. Allo stadio “Luigi Razza” ci si gioca una stagione. Derby dell’amicizia sì, ma fino al fischio iniziale.