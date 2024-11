In bocca ancora l’amarezza di una contestazione ingenerosa. Nella testa solo un obiettivo: la Lupa Roma. La Vigor Lamezia prova a dimenticare sul campo quanto accaduto domenica nel derby contro il Cosenza.

LAMEZIA TERME (CZ) - La miglior medicina per buttare giù delusioni da pseudo tifo, ma soprattutto per tornare al successo in campionato. Manca da tre turni la vittoria a Lamezia. L’ultima, i ragazzi di Alessandro erra l’hanno conquistata proprio in trasferta, nell’altro derby calabrese con la Reggina.



Al “Quinto Ricci” di Aprilia si ritroveranno di fronte una Lupa in caduta libera. Una squadra difficile da inquadrare. Discontinuo l’andamento, a corrente alternata i risultati. E’ reduce da due pareggi consecutivi contro Foggia ed Ischia e solo un gol allo scadere di Pasqualoni ha permesso ai laziali di evitare la sconfitta sul campo isolano. Contro la Vigor mancherà lo stesso terzino laziale, appiedato dal giudice sportivo per un turno. Assente, per lo stesso motivo, anche Gattari. Non sarà l’unico assente tra le fila lametine. Mister Erra, infatti, dovrà fare a meno, probabilmente anche di Rapisarda, infortunato, De Giorgi e Voltasio acciaccati e Catalano influenzato. Torna disponibile, invece, Kostadinovic. L'arbitro della gara sarà Lorenzo Bertani di Pisa. Fischio d’inizio domani alle 14:30.