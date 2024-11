Già all'andata i biancoverdi bastonarono i lucani, ora in piena corsa play off

LAMEZIA TERME (CZ) - Da una parte una squadra lanciatissima verso i play off, dall’altra un gruppo che ha già messo in tasca l’obiettivo stagionale. Matera-Vigor Lamezia promette scintille. La formazione di Auteri ospita i lametini, avversari già affrontati due volte in questa stagione: nella prima sfida valida per la Coppa Italia netto successo per 3-1 del Matera sui calabresi mentre nella gara di andata di campionato furono i lametini a superare il team di Auteri per 1-0. Al "XXI Settembre" il Matera proverà a conquistare il terzo successo consecutivo per continuare a coltivare il sogno promozione. Un paio di squalifiche importanti da una parte e dall’altra. Tra i lucani non ci saranno i difensori Mucciante e D’Aiello, mentre la Vigor Lamezia dovrà fare a meno del difensore Malerba e del fantasista Improta.