Sono giorni frenetici in casa Vigor Lamezia per quel che riguarda la programmazione e il futuro biancoverde. A meno di un mese dalla data di scadenza per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D, la società lametina sta cercando di ricomporre i tasselli dirigenziali e non solo. Qualcosa, all'interno dell'organigramma societario, inevitabilmente cambierà ma con la guida che sarà affidata a Salvatore Rettura.

Idea Vargas

Nel frattempo, in un mercato che incombe e con qualche pezzo pregiato che potrebbe andare via (Catalano vicino alla Nissa), le priorità sono quelle di individuare un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore per poter così iniziare a pianificare.

Per quel che riguarda il direttore sportivo, come scritto nei giorni scorsi sulle nostre pagine, (leggi qui), il nome che avanza è quello del vibonese Francesco Ramondino con cui ci sarebbero dei contatti costanti. Calma apparente anche per quel che riguarda l'allenatore dal momento che qualcosa pure qui. Renato Mancini non verrà confermato e ci sarebbe infatti un nome che affascina qualche ipotesi e sarebbe rappresentato da Jorge Vargas. Potrebbe infatti esserci un ritorno di fiamma tra la società e l'ex tecnico biancoverde che, appunto, ha già guidato questi colori nel 2021, quando subentrò a campionato in corso. Il cileno, inoltre, non si opporrebbe a tale eventualità e, anzi, tornerebbe molto volentieri. Oltre 200 le sue presenze in serie A tra Reggina, Empoli e Livorno. Esperienza anche da allenatore dal momento che è stato anche il vice di Roberto Donadoni. Insomma, un'ipotesi che non è da escludere e che nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede. Proprio per questo, nella settimana entrante, potrebbero aspettarsi anche accelerate improvvise.