La Vigor Lamezia affila le armi in vista del prossimo campionato di Serie D (Girone I) e guarda con decisione al futuro. Per la seconda stagione consecutiva nel massimo campionato dilettantistico, il club biancoverde ha scelto di puntare su freschezza, prospettiva e disciplina tattica, regalando al tecnico Vargas tre nuovi tasselli Under di assoluto valore.

La società ha infatti ufficializzato l'ingaggio di due difensori classe 2008 e di un centrocampista classe 2006, profili pronti a ritagliarsi uno spazio importante nel sistema di gioco dell'allenatore cileno.

Blindata la linea difensiva

Per le corsie esterne di difesa arrivano due terzini giovanissimi, entrambi nati nel 2008, chiamati a portare energia e ad allenarsi in un ambiente stimolante:

Lorenzo D'Oppido (classe 2008): Prodotto del vivaio del Crotone, si è fatto notare nelle formazioni giovanili pitagoriche grazie a un'ottima spinta sulla fascia, corsa continua e una disciplina tattica non comune per la sua età.

Giuseppe Cuffaro Piscitello (classe 2008), cresciuto nel settore giovanile del Camaro, ha proseguito il suo percorso di formazione nei settori giovanili nazionali della Ternana (tra Under 15, 16 e 17). Nell'ultima stagione ha disputato il campionato con la maglia del Kamarat, mettendo già a referto un'esperienza preziosa nel calcio "dei grandi".

Muscoli e visione a centrocampo

Per la mediana biancoverde arriva invece un profilo dal sapore internazionale: Steliyan Stoyanov, centrocampista bulgaro classe 2006.

Destro naturale, forte di una struttura fisica imponente (188 cm), Stoyanov fa della potenza e della visione di gioco le sue armi principali. Giocatore estremamente duttile, all'occorrenza può essere impiegato anche come esterno o ala destra. Il classe 2006 arriva a Lamezia dopo l'esperienza nella Primavera del Bari e un importante percorso di crescita nell'Under 19 del Frosinone.

Tre innesti di prospettiva che confermano la volontà della Vigor Lamezia di costruire una rosa equilibrata, capace di coniugare l'esperienza dei senatori con l'entusiasmo dei migliori giovani in circolazione.