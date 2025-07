Partito ufficialmente il mercato della Vigor Lamezia in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I). Il club biancoverde si sta muovendo secondo le strategie del nuovo direttore sportivo, Giovanni Caterino, e del nuovo tecnico Antonio Foglia Manzillo. Prima di valutare eventuali nuovi innesti, però, la dirigenza deve blindare i suoi elementi più importanti.

Rinnovo tra i pali

A tal proposito è ufficiale il rinnovo di Serafino Iannì. Il portiere ha infatti prolungato il suo contratto di un'altra stagione e sarà lui a indossare i guantoni anche in Serie D. Si tratta certamente di una riconferma di livello non solo perché la porta è sotto chiave, ma anche per il suo curriculum che lo rende uno dei migliori estremi difensori del panorama dilettantistico regionale. si tratta di un classe 2002 che ha come caratteristiche principali affidamento, qualità e feeling nel parare i rigori. Dall'esperienza in Serie C con il Catanzaro, Iannì si è poi distinto nella massima categoria dei dilettanti con le maglie di Casarano, Locri, Gioiese e San Luca, per poi approdare appunto alla Vigor Lamezia. Punto fermo nello scacchiere vigorino, come testimoniano le 25 presenze e i 2382 minuti che lo piazzano come il secondo giocatore più utilizzato della rosa vigorina nell'ultima stagione.