Una salvezza tranquilla e meritata per la compagine biancoverde in Serie D. Il nodo, però, adesso è quello inerente il nuovo assetto societario e, soprattutto, la figura che lo guiderà

Una salvezza ampiamente tranquilla raggiunta nel campionato di Serie D (girone I) con l'etichetta di neopromossa e un'annata che, tra alti e bassi, è stata complessivamente positiva. La Vigor Lamezia si è ben difesa nel campionato interregionale e, adesso, punta a consolidarsi nella categoria.

Salvatore Rettura potrebbe tornare

All'ombra dello stadio D'Ippolito c'è molto fermento in questi giorni, soprattutto per quel che riguarda la situazione societaria. Subito dopo la fine della stagione, infatti, i vertici dirigenziali hanno preso in mano la situazione innanzitutto per stabilire una nuova guida societaria.

Il clima di incertezza si era intravisto circa tre mesi fa, periodo cioè in cui il presidente biancoverde Salvatore Rettura annunciò le proprio dimissioni dalla guida del club. Alle sue, qualche mese più tardi, seguirono quelle di Marco Rettura, tra gli azionisti più importanti del club negli ultimi anni. Insomma, a giugno inoltrato e a circa un mese dalla scadenza per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie D, urge trovare una soluzione. Negli ultimi giorni sembra si siano aperti spiragli per un ritorno alla presidenza del già menzionato Salvatore Rettura. L'ipotesi non è affatto fantasiosa ma, prima di tutto, devono incontrarsi vecchi e nuovi soci per definire le quote societarie e ripartire.