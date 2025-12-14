C'è una rotta da invertire immediatamente per la Vigor Lamezia nel corrente campionato di Serie D (girone I) e con i biancoverdi reduci da quattro sconfitte consecutive e impelagate nella zona play out.

Vigor Lamezia, doppio innesto

Proprio per questo la dirigenza lametina sta monitorando incessantemente il mercato per rinforzare l'organico a disposizione di mister Renato Mancini. Alla vigilia del delicato scontro salvezza contro la Sancataldese, la compagine vigorina ha annunciato un doppio innesto di rilevante spessore: Alfredo Pussetto e Jose Manuel Ordonez.

Il primo è un attaccante argentino, classe 1998, cresciuto nel settore giovanile dell’Atlético de Rafaela, in seguito ha indossato le maglie di Deportes Temuco (Cile), CA Uniòn, CD Maipù, Uniòn e Central Norte (Argentina). La prima esperienza in Italia nella stagione 2023-2024 con il Canicattì nel girone I di Serie D. Lo scorso anno, invece, ha vestito dapprima la maglia del Fasano (girone H di Serie D), e poi quella del Sant’Agata (Serie D, girone I) dove è rimasto fino a fine stagione collezionando 25 presenze e mettendo a segno 6 reti. Giocatore duttile, il mancino Pussetto è un esterno d'attacco che può ricoprire anche il ruolo di punta centrale offrendo quindi diverse soluzioni a mister Mancini.

Ordonez, invece, è un classe 2004 anch'esso attaccante. Cresciuto nel vivaio dell’Atletico Madrid, dove ha impressionato con 27 reti in una sola stagione. Esterno d’attacco rapido, capace di saltare l’uomo e trovare con facilità la porta, Ordonez ha militato nelle formazioni giovanili di Getafe, Atletico Madrid, Rayo Vallecano e Leganes prima di arrivare in Italia dove ha indossato le maglie di Vibonese (2023-2024) e Igea Virtus (2024-2025). Nella prima parte di questa stagione per il calciatore dal doppio passaporto spagnolo e colombiano l’esperienza al Bagheria (Eccellenza siciliana).