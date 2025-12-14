La dirigenza biancoverde ha annunciato gli ingaggi dei due giocatori offensivi, per dare una svolta alla classifica che attualmente non sorride
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
C'è una rotta da invertire immediatamente per la Vigor Lamezia nel corrente campionato di Serie D (girone I) e con i biancoverdi reduci da quattro sconfitte consecutive e impelagate nella zona play out.
Vigor Lamezia, doppio innesto
Proprio per questo la dirigenza lametina sta monitorando incessantemente il mercato per rinforzare l'organico a disposizione di mister Renato Mancini. Alla vigilia del delicato scontro salvezza contro la Sancataldese, la compagine vigorina ha annunciato un doppio innesto di rilevante spessore: Alfredo Pussetto e Jose Manuel Ordonez.
Il primo è un attaccante argentino, classe 1998, cresciuto nel settore giovanile dell’Atlético de Rafaela, in seguito ha indossato le maglie di Deportes Temuco (Cile), CA Uniòn, CD Maipù, Uniòn e Central Norte (Argentina). La prima esperienza in Italia nella stagione 2023-2024 con il Canicattì nel girone I di Serie D. Lo scorso anno, invece, ha vestito dapprima la maglia del Fasano (girone H di Serie D), e poi quella del Sant’Agata (Serie D, girone I) dove è rimasto fino a fine stagione collezionando 25 presenze e mettendo a segno 6 reti. Giocatore duttile, il mancino Pussetto è un esterno d'attacco che può ricoprire anche il ruolo di punta centrale offrendo quindi diverse soluzioni a mister Mancini.
Ordonez, invece, è un classe 2004 anch'esso attaccante. Cresciuto nel vivaio dell’Atletico Madrid, dove ha impressionato con 27 reti in una sola stagione. Esterno d’attacco rapido, capace di saltare l’uomo e trovare con facilità la porta, Ordonez ha militato nelle formazioni giovanili di Getafe, Atletico Madrid, Rayo Vallecano e Leganes prima di arrivare in Italia dove ha indossato le maglie di Vibonese (2023-2024) e Igea Virtus (2024-2025). Nella prima parte di questa stagione per il calciatore dal doppio passaporto spagnolo e colombiano l’esperienza al Bagheria (Eccellenza siciliana).