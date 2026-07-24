Il ds Francesco Ramondino cala il doppio colpo per la Serie D: estro e velocità in attacco con l'ex Reggina, geometrie e qualità con il regista scuola Sassuolo e SPAL

Non si ferma più la campagna di rafforzamento della Vigor Lamezia in vista del prossimo campionato di Serie D. Il nuovo Direttore Sportivo, Francesco Ramondino, continua a muoversi con decisione sul mercato, regalando alla piazza e allo staff tecnico due innesti di assoluto spessore capaci di far compiere un sensibile salto di qualità all'intera rosa.

I volti nuovi in casa biancoverde sono quelli di Alessandro Provazza e Diego Simonetta, due profili giovani ma già ampiamente collaudati per la categoria e pronti a infiammare il pubblico del "D'Ippolito".

Fantasia e accelerazione con Provazza

Per rinforzare il reparto avanzato, la scelta del ds Ramondino è caduta su Alessandro Provazza, ala offensiva classe 2003. Nonostante la giovanissima età, il ventitreenne vanta già un bagaglio d'esperienza di tutto rispetto, con oltre 100 presenze complessive tra Serie C e Serie D collezionate con maglie blasonate come quelle di Reggina, Vis Pesaro e Nuova Igea Virtus. Estroso, brevilineo e dotato di un'accelerazione bruciante palla al piede.

Il ventitreenne si candida a essere l'arma tattica ideale per spaccare in due le difese avversarie, garantendo strappi improvvisi, imprevedibilità e qualità nell'uno contro uno lungo l'out d'attacco.

Geometrie e visione di gioco a Simonetta

Se in avanti si punta sull'imprevedibilità, per il cuore del campo la Vigor Lamezia ha deciso di affidarsi alla sostanza e alla classe di Diego Simonetta. Il mediano e regista (classe 2002) sbarca a Lamezia forte di un pedigree di primissimo ordine, essendosi formato nei prestigiosi settori giovanili di Sassuolo e SPAL.

L'ultimo campionato lo ha visto protagonista in Serie D con la maglia della Scafatese, dove ha confermato tutte le sue qualità. Simonetta porta in dote una straordinaria intelligenza tattica, tempi di inserimento perfetti e una visione di gioco superiore: sarà lui il metronomo chiamato a dettare i ritmi della manovra biancoverde e a dare geometria al centrocampo.

Con questi due acquisti di spessore, la società biancoverde e la direzione sportiva confermano le proprie ambizioni, consegnando al mister una squadra sempre più completa, tecnica e competitiva per affrontare al meglio il duro girone di Serie D.