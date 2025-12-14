La Vigor Lamezia deve assolutamente uscire da un periodo fortemente complicato e costituito da ben quattro sconfitte consecutive che hanno relegato la compagine biancoverde in piena zona play out. Questo però sarà un week end altamente decisivo per la formazione di mister Renato Mancini che, in occasione del penultimo turno del girone di andata del campionato di Serie D (girone I) e riconosciuto nella sedicesima giornata, affronterà la Sancataldese in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza.

Parla Mancini

Nella conferenza stampa pre gara si è espresso proprio mister Mancini: «Finalmente rientriamo a casa dopo due trasferte consecutive e ad attenderci sarà una sfida importante e delicata come lo sono ormai quasi tutte le gare della domenica. Dobbiamo innanzitutto uscire da questo momento buio soprattutto per quel che concerne i risultati, perché a Messina per esempio è stata fornita una buona prova ma non è servito per portare a casa punti. La squadra comunque è mentalizzata sulla partita del D'Ippolito che è poi uno scontro diretto e di fronte a un avversario che sta facendo bene e sta risalendo la china, al momento fuori dalla zona play off. Di conseguenza penso che questa sfida si carichi da sola, non possiamo arrivare a sabato e pensare alla partita senza concentrazione».

Invertire il trend

Bisogna dunque migliorare assolutamente il trend per non aggravare la situazione: «Non avendo fatto punti nelle ultime quattro uscite, diventa fondamentale questo scontro anche perché siamo quasi a fine girone di andata. Tutti sono periodi decisivi, perché se fai punti prima allora essi ti permettono di rifiatare in un momento opaco della stagione, noi abbiamo questo assillo di classifica che dobbiamo migliorare. Mercato? Qualcosina arriverà, nel frattempo Pagano e Sanzone sono rientrati dalle squalifiche e abbiamo recuperato in extremis Tandara».