C'è da programmare il prossimo campionato di Serie D per la Vigor Lamezia, con il club biancoverde che finora non ha potuto scandagliare completamente il mercato estivo, anche perché c'erano alcune priorità da snodare come la scelta del tecnico, ricaduta sul campano Manzillo, e quella del direttore sportivo, ricaduta su Caterino. Terminato questo step, la compagine vigorina può adesso visionare la finestra estiva e costruire la rosa per il prossimo campionato interregionale.

Vigor Lamezia, si monitora Guerrisi

Con ogni probabilità, il nuovo tecnico porterà un piccolo gruppetto di fedelissimi dalla Campania ma non si trascura per nulla il mercato regionale. Quasi sempre la programmazione del mercato parte dalla scelta degli Under, fondamentali nello scacchiere di ogni squadra così come in quello della Vigor Lamezia. A tal proposito nelle ultime ore è spuntato un nome sul taccuino di Caterino e sarebbe quello di Angelo Guerrisi. Si tratta di uno dei gioiellini più cristallini del panorama Under regionale e lo ha dimostrato nell'ultimo biennio con la maglia della Palmese, basti pensare che il centrocampista (classe 2007) è stato il quinto giocatore di movimento più utilizzato nell'ultima stagione dal club neroverde, mettendo a referto 24 presenze e 2094 minuti nelle gambe. Su di lui aveva fatto un pensierino anche la Reggina, senza dimenticare le sirene della Serie D pugliese. Al momento però la Vigor Lamezia sembra essere avanti a tutti e potrebbe anche tentare l'affondo finale, salvo però clamorosi colpi di scena che farebbero cambiare destinazione al ragazzo.