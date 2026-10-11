La Vigor Lamezia si appresta ad affrontare la settima giornata del girone I di Serie D con un piglio decisamente diverso. La prima vittoria stagionale conquistata domenica scorsa contro il Castrum Favara ha dato morale e ossigeno a un ambiente provato dall'inizio di stagione in salita e dal blackout subito nel derby contro il Sambiase. Anche l'eliminazione ai rigori in Coppa Italia contro la Gelbison ha confermato la crescita sul piano del gioco. Ora però ad attendere i biancoverdi c'è un test probante e di alto livello: la trasferta contro il blasonato Siracusa.

Le scuse ai tifosi e la fiducia ritrovata

In vista del delicato match in terra siciliana, mister Vargas parte dall'analisi del momento emotivo e tecnico della squadra, non nascondendo la consapevolezza del percorso fatto finora e rivolgendo un pensiero speciale alla tifoseria: «Sarà una partita delicata e i ragazzi stanno facendo bene, soprattutto dopo la sconfitta nel derby per la quale chiedo scusa ai tifosi. Ci siamo rialzati bene e settimana scorsa abbiamo ottenuto i nostri primi tre punti, anche mercoledì in coppa abbiamo fatto una buona prova. Sono fiducioso per il prosieguo della stagione ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra, perché i ragazzi sanno dell'importanza dei punti in palio ogni domenica e dell'obiettivo da raggiungere».

La sfida al Siracusa e la solidità della panchina

Guardando all'avversario di turno, Vargas individua la chiave per provare a fare l'impresa, confermando al tempo stesso la propria serenità circa la posizione sulla panchina lametina: «Il Siracusa è una squadra esperta, ma se mettiamo in pratica le cose che facciamo in allenamento, possiamo fare male a tutti. Non mi sono mai sentito in discussione».