Prima uscita stagionale per i biancoverdi. A Lorica battuta con il punteggio di due reti a zero l'Equipe Calabria. Decidono due penalty

LORICA (Cs) - Prima uscita stagionale per la Vigor Lamezia che nel ritiro di Lorica ha battuto con il risultato di due reti a zero l'Equipe Calabria. Decisivi due rigori realizzati da Montella e Scarsella. In entrambi i tempi mister Erra ha schierato i suoi con il 4-3-3. Fermi a scopo precauzionale Del Sante e Rossini.

Il tabellino. Vigor Lamezia (primo tempo): Piacenti, Spirito, Malerba, Giampà, Di Bella, Gattari, Puccio, Scarsella, Held, Catalano, Montella. Allenatore: Erra

Equipe Calabria: Ferraro, Scarlato, Citrigno, Calomino, Scarnato S., De Luca, Zicarelli, Vitale, Galantucci, Zangaro, Scarnato M. Allenatore Posterino

Vigor Lamezia (secondo tempo): Rosti, Rapisarda, Di Marco, Battaglia, Kostadinovic, Di Bella ( Torcasio), Giampà ( Tropea) Scarsella (Umbaca) , Catalano(Voltasio), Held, Montella ( Pirelli).

Equipe Calabria: Adamo, Mastrota, Vitale, Basta, Iantorno, Viteritti, Merli, Feraco, Trinni Anastasio, Vivacqua