Sotto di due gol la squadra di Alessandro Erra agguanta il pareggio nei minuti finali con due calci di rigore trasformati da Del Sante e Improta

LAMEZIA TERME - La Vigor Lamezia conquista il primo punto ufficiale della nuova stagione. Il club biancoverde lo mette in tasca nella seconda giornata di coppa Italia di Lega Pro. Contro il Martina Franca la squadra di Alessandro Erra chiude 2-2. Sotto du due reti, i calabresi sono riusciti a riacciuffare i pugliesi con due rigori trasformati da Del Sante e Improta. Un risultato che non basta ai calabresi per passare il turno. Questo il quadro completo del girone "L":

Vigor Lamezia- Martina Franca (giocata allo Stadio “G. D. Tursi” di Martina Franca)

Gol: 33' e 81' Carretta (MF), 61' Del Sante su rigore (VL), 94' Improta su rigore (VL) [espulso al 93' Patti (MF)]

Ha riposato: Matera

Classifica aggiornata: Matera 3 punti; Martina Franca e Vigor Lamezia* 1 punto (*una partita in più e già eliminato)

Terza giornata: Martina Franca vs Matera. Riposa: Vigor Lamezia (ab)