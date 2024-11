L’incantesimo è spezzato. Undici giornate dopo, la Vigor Lamezia torna al successo. I biancoverdi lo conquistano contro il Melfi davanti al loro pubblico. Non accadeva dal 9 novembre dello scorso anno.

A rompere il sortilegio è Antonio Montella, match-winner della giornata. Suo il gol che stende i lucani, al secondo ko calabrese in sette giorni. L’attaccante biancoverde sembra essere ritornato quello visto ed ammirato a Catanzaro. Dopo il gol all’ “Arechi”, si ripete contro il Melfi e questa volta, al contrario di quanto accaduto a Salerno, la sua rete vale l’intera posta in palio. Una sassata che infila il portiere avversario e mette sulle gambe la squadra ospite al 54’.



Un gol che ricompensa quanto prodotto dai ragazzi di Erra nella prima frazione. Perina deve fare gli straordinari per mantenere la sua porta inviolata e quando non ci arriva l’estremo ospite è la mira sbagliata a negare il gol ai lametini. Poi la ripresa e la rete di Montella che lancia il Lamezia verso il successo. I lucani tentano la reazione, reclamando anche un rigore per un presunto tocco di mano, ma al D’Ippolito torna a trionfare la Vigor. Finalmente.