Non si può più sbagliare. La Viola Reggio Calabria è pronta a tornare in campo, ospitando Bergamo nell'infrasettimanale di Serie B. Quella di stasera sarà una partita importantissima per i neroarancio, ko contro Monfalcone all'overtime.

I ragazzi di Bolignano sono indubbiamente cresciuti nelle ultime settimane sul piano del gioco ma a latitare fortemente sono i risultati. Solo una vittoria su dieci partite: oggi anche gli spareggi per rimanere in B sono lontani ben quattro punti.

Bergamaschi in crisi

Sul parquet del PalaCalafiore, peraltro, è attesa una squadra - Bergamo - attualmente invischiata a sorpresa nella lotta per evitare la retrocessione diretta in Interregionale. Un motivo in per evitare di sbagliare ancora. Il periodo recente dei lombardi è stato ricco di difficoltà: i gialloneri hanno vinto solo una delle ultime cinque partite, nonostante aspettative importanti alla vigilia della stagione.

Di certo, quindi, affrontare il roster a disposizione di coach Albanese non sarà facile. La Viola, però, ha terminato i bonus a disposizione: tornare a vincere non è che l'unica opzione per Andrea Renzi e compagni. Palla a due mercoledì, ore 20:30.