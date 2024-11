Nella serata di ieri l'ex cestista argentino ha pubblicato sui social alcune vecchie foto delle stagioni in Italia, partendo da quella in riva allo Stretto

Manu Ginobili e Reggio Calabria, un amore mai sopito. Nella serata di ieri, infatti, l'ex cestista argentino, diventatostella in Nba e partito dalla canotta della Viola, ha pubblicato sui suoi canali social alcune vecchie foto delle stagioni in Italia, partendo proprio da quella vissuta in riva allo Stretto.

Fra i nomi menzionati da Ginobili anche il compianto Gustavo Tolotti, recentemente scomparso. Un momento Amarcord per gli appassionati reggini che, sicuramente, ricordano con enorme affetto una delle epoche più belle della storia della Viola.

Il messaggio di Ginobili

«Oggi vorrei ringraziarvi per il tempo trascorso in Italia. Reggio Calabria: Gaetano per aver puntato molto su questo sconosciuto 21enne argentino, fidandosi di me e aiutandomi a crescere. Brent Scott per la tua guida, amicizia e compagnia, Puma (e Marina) per i continui inviti a pranzo e per essere il mio fratello in Italia, Cristiano grande amico, Jeff, Sydney, Brian, Sandro, Franco, Sebastiano, Peter, Marc, Rino, Luca e l'enorme Gustavo Tolotti, grande uomo! Anche Pasquale, Lillo, Max, Beppe, Mario e tanti amici che mi hanno fatto sentire un po' a casa nonostante la distanza.

Bologna: Ettore per avermi fatto capire l'importanza del gioco di squadra e di ciò che serve per vincere. Hugo per la sua generosità nell'aprire le porte della sua casa, della sua famiglia, dei suoi amici e nel rendere tutto più facile per me. Fro, Marko, David, Matjaz, Antoine, Davide, Picchio, Rashard, Sani e altri colleghi. Anche Silvano, Giordano, Lele, Fabio, Cuzzo e Jack. Tutti bravissimi, abbiamo vinto e riso molto! È stato un piacere. Mi mancate tutti!»