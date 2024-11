Valutazioni in corso in società: potrebbero esserci ulteriori addii nel roster a disposizione di Domenico Bolignano

Un addio e un volto nuovo. La Viola Reggio Calabria muove il proprio roster, seppur senza fare quell'aggiunta necessaria a livello numerico per le rotazioni di Domenico Bolignano. A Reggio Calabria sbarca, infatti, Amedeo Tiberti: ala torinese classe 2000 di 196 cm per 94kg, arriva dal settore PMS e Campus Piemonte.

La scheda di Tiberti

Diverse esperienze nel suo curriculum: dall'esordio in C Gold con la maglia del CUS (2017-18) ai sei mesi negli Stati Uniti al Don Bosco Institute (2018-19). Poi, nella stagione 2019-20 debutta in Serie B con la maglia di Faenza, ma terminerà l’annata a Montecatini, sempre inB, in cerca di maggiore spazio. Nell’estate 2020 firma con l’Abet Basket Bra, per poi disputare l’ultimo segmento di stagione con la canotta della Corona Piadena in Serie B da marzo 2021. La scorsa stagione ha ben impressionato assieme all’ex Pallacanestro Viola Marco Prunotto con la canotta di Langhe e Roero, conquistando il settimo posto playoff, viaggiando con una media di 5.2 punti ad ogni allacciata di scarpe. In questa stagione, Amedeo era aggregato al gruppo degli allenamenti con i Legnano Knights.

Ala versatile dell’importante struttura fisica, Amedeo si appresta ad essere una pedina molto duttile per lo scacchiere di Coach Bolignano, in grado di ricoprire più ruoli.

Addio con Provenzani

Chi dice addio è Vincenzo Provenzani, che ha già salutato la Viola, rescindendo il proprio contratto. Alla luce della sua partenza ragioni personali e familiari. Non è, tuttavia, l'unico che potrebbe dire addio prima del termine della stagione:da Marchini a Spizzichini passando per Davis, in tanti sono in dubbio sul finire il campionato a Reggio Calabria.