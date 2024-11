Saranno tanti i tifosi neroarancio che si recheranno in Sicilia: Bolignano e soci si giocano tantissimo sul campo della Green Basket

La Viola è pronta a ricominciare il suo percorso. Nella giornata di domani i neroarancio di coach Bolignano torneranno in campo, rendendo visita alla Green Basket Palermo.

Un match fondamentale, fra due delle formazioni sul fondo della classifica, a quota sei punti. Per Reggio diventa fondamentale trovare un risultato positivo, che sarebbe il primo lontano dal PalaCalafiore in stagione, in quella che sarà l'ultima trasferta del girone d'andata. Saranno tanti i tifosi reggini che attraverseranno lo Stretto e si recheranno al PalaMangano.

Palermo vuole la rivalsa

Di contro ci sarà una squadra, quella siciliana, affamata di rivincita. La Green Basket, neopromossa, non vince dal 5 novembre e, fra le mura amiche, addirittura dal 30 ottobre, quando piegò Bergamo al PalaMangano. Logico, quindi, pensare all'assalto degli uomini di coach Verderosa, vogliosi di cancellare il filotto negativo con cui si è chiuso il 2022.

Reggio cerca continuità

Renzi e compagni, tuttavia, non intendono fermare la propria rincorsa. La Viola vuol dare continuità al crescendo di prestazioni e risultati con cui si è andati alla sosta, oltre venti giorni fa. A Palermo l'obiettivo è la prima gioia esterna,che permetterebbe di staccarsi dall'ultimo posto per la prima volta in stagione. Al PalaMangano palla a due ore 18.