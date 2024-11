A un mese dall'esordio in campionato, il club neroarancio inizia a costruire il roster: fra i tre arrivi c'è un ex Italbasket

Dopo settimane di attesa, la Pallacanestro Viola Reggio Calabria batte tre colpi. L'annuncio della conferma di Giuse Barrile come General manager aveva ispirato fiducia per il destino dei neroarancio, reduci da un'estate tormentatissima. Tanti i problemi, iniziati dalla scelta della Lega Nazionale Pallacanestro di mettere i reggini nel raggruppamento con lombarde e venete. I dubbi erano affiorati addirittura sulla possibilità di rinunciare a partecipare al campionato: alla fine la Viola ci sarà e i primi tre colpi raccontano la voglia di essere all'altezza della propria storia cestistica.

Ecco l'ex Nazionale Renzi

Il primo arrivo dal basket-mercato è stato Andrea Renzi. Un arrivo clamoroso per Reggio Calabria, che accoglie un centro che, negli scorsi anni, ha anche vestito la canotta azzurra della Nazionale. Classe 1989, 2,08 metri d’altezza, Renzi ha giocato a Treviso e Verona in A1 prima di diventare una bandiera di Trapani in A2. Nell’ultima stagione era a Orzinuovi, adesso la nuova avventura si chiama Viola. Club che contestualmente accoglie anche i play Davide Marchini e Michelangelo Laquintana. Per il primo, classe 1995, dopo una ricca trafila giovanile, ci sono state le importanti esperienze in piazze quotate come Palermo, Perugia e Livorno, in cui ha militato alla Libertas nelle ultime due stagioni con ottime percentuali al tiro dalla lunga distanza. Il 2002 Laquintana, invece, approda in riva allo Stretto dopo l’annata in C Silver a Corato e due campionati di Serie B a Monopoli.

Prima la squadra, poi il coach?

Nessuna notizia, invece, per quanto riguarda la figura del coach. La direzione in cui sembra muoversi al momento Giuse Barrile è quella di pensare prima al roster e poi allo staff che lo guiderà. Nel frattempo, la gara di Supercoppa di serie B Old Wild West contro la Virtus Kleb Ragusa, prevista inizialmente sabato 10 settembre alle 20.30, è stata spostata a domenica 11 alle ore 19 al PalaPadua di Ragusa.