La Pallacanestro Viola sta lavorando duramente per presentarsi al meglio al nuovo campionato di Serie B, in partenza il prossimo 2 ottobre. Consci del ritardo accumulato per via delle note vicende societarie e tecniche, il roster a disposizione di Bolignano si allena senza sosta in vista di un primo impegno ufficiale ormai neanche troppo distante.

Domenica 2 ottobre, infatti, al Palacalafiore arriverà la Gemini Mestre nel debutto del girone B.

Due allenamenti congiunti

In questi giorni i ragazzi di Bolignano hanno sostenuto due test contro Dierre e Lamezia. Entrambi hanno fornito buone indicazioni al coach, apparso soddisfatto dal lavoro della sua squadra, in cui risulta aggregato l’italo-americano Giambattista Davis.

«Si vedono i miglioramenti del collettivo - ha spiegato Bolignano - abbiamo dovuto utilizzare alcuni dei giocatori a tratti per via di piccoli risentimenti muscolari, ma già dal prossimo test speriamo di poter ricevere ulteriori feedback positivi». Mercoledì Reggio sarà di nuovo in campo: al PalaCalafiore avversaria la Vis alle ore 17.