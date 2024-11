La Pallacanestro Viola resta, ad oggi, immobile. I neroarancio, inseriti come noto nel girone B del prossimo campionato di Serie B, sono ancora fermi nella progettazione tecnica della stagione.

Ma, intanto, il roster che aveva riportato a Reggio Calabria i playoff si è completamente sgretolato. Fall e Ingrosso già nella scorsa settimana avevano firmato rispettivamente a Fabriano e Monopoli, nei giorni scorsi hanno salutato altri tre elementi. Franco Gaetano giocherà a Ragusa nel prossimo campionato, mentre Amar Balic a Teramo. Addio anche con Lazzari, che viene ufficializzato da Benevento.

Programma di Supercoppa

Inevitabile, dunque, che il progetto tecnico avviato lo scorso anno risulti completamente da rifare. La Lega Nazionale Pallacanestro ha poi diramato gli accoppiamenti per la Supercoppa LNP Old Wild West 2022: sarà Virtus Kleb Ragusa-Viola Reggio Calabria. Le date di svolgimento della fase di qualificazione sono domenica 11 settembre per i trentaduesimi di finale, mercoledì 14 per i sedicesimi di finale), domenica 18 per gli ottavi di finale e mercoledì 21 settembre per i quarti di finale.

Le date vanno intese come “non oltre”: è data facoltà alle squadre, in accordo tra loro, ed entro il 2 settembre, di anticipare la data di svolgimento degli incontri. La final four è in programma il 24 e 25 settembre.