La Viola Reggio Calabria si prepara alla trasferta sul campo dell'Orlandina. Per i neroarancio sarà una gara, praticamente, da dentro o fuori: in caso di ko, di fatto, la squadra di Bolignano sarebbe praticamente tagliata fuori dalla lotta per evitare la retrocessione in Interregionale, con gli spareggi oggi distanti quattro vittorie con sette partite da giocare.

Addio Davis

Contro i siciliani, però, il roster a disposizione del coach reggino tornerà ad essere cortissimo: già prima della trasferta di Lumezzane, in casa Viola aveva salutato Giambattista Davis.

L'atleta statunitense è tornato negli Stati Uniti per ragioni personali, lasciando Reggio priva di un elemento importante.Rotazioni nuovamente al minimo, dunque, per Bolignano, che cercherà di gettare nuovamente il cuore oltre uno dei tanti ostacoli di una stagione devastante dal punto di vista di problematiche e imprevisti. La speranza è di avere al meglio Yusuf Hamza e Amedeo Tiberti, gli ultimi arrivati in casa neroarancio.