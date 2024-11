È uno scontro fra nobili decadute: i messinesi sono tornati in B dopo un’epopea incredibile in Serie A, vogliosi di tornare velocemente ai piani alti del basket italiano

La Viola, finalmente, si è sbloccata. I neroarancio hanno infilato primo successo in campionato nel match contro Lumezzane, cancellando lo scomodissimo zero alla voce vittorie in classifica. La squadra di Bolignano, però, è ancora in fondo alla graduatoria in solitaria, con due punti in meno rispetto a Virtus Ragusa, Petrarca Padova e Capo d’Orlando. Proprio l’Orlandina sarà la prossima avversaria dei reggini, nuovamente al PalaCalafiore.

Derby del Sud

I siciliani, dunque, attraverseranno lo Stretto in un atipico derby del Sud, viste le tante e scomode trasferte settentrionali che entrambi i club hanno dovuto e dovranno affrontare visto il comune inserimento nel girone con lombarde e venete.

Per la Viola, chiaramente, si tratta di uno scontro diretto, vista la posizione di classifica dell’Orlandina, comunque partita con ben altre ambizioni, dopo la retrocessione dell’anno scorso. È uno scontro fra nobili decadute: i messinesi sono tornati in B dopo un’epopea incredibile in Serie A, vogliosi di tornare velocemente ai piani alti del basket italiano.

Alla Viola servirà una vittoria che alimenti il buon risultato contro Lumezzane, per dare serenità e punti alla propria graduatoria.