La Pallacanestro Viola perde un altro pezzo importante. Domenico Bolignano non sarà l’allenatore dei neroarancio nel corso della prossima stagione: l’headcoach delle ultime tre stagioni è pronto a firmare un contratto che lo legherà all’Orlandina.

I saluti di Domenico Bolignano

Per Bolignano, reggino doc e decisamente più di un allenatore nell’ultima stagione, l’addio giunge nel modo più amaro possibile, con una retrocessione diretta maturata alla fine del campionato 2022/23.

Per salutarlo, la Viola ha diramato una nota stampa, in cui si ringraziava il coach per le ultime annate. «La Pallacanestro Viola - si legge - comunica la rescissione consensuale con coach Domenico Bolignano. All’allenatore, che ringraziamo per la professionalità profusa in questi anni, giungano dalla società neroarancio i migliori auguri per grandi soddisfazioni sportive e personali».

Il girone della Viola

Nel frattempo si delinea il quadro del girone della Viola nel prossimo campionato di Serie B Interregionale, con la formazione dello Stretto che affronterà un mix di club siciliani, calabresi e campani.

Queste, nel dettaglio, dovrebbero essere le avversarie di Reggio Calabria: Virtus Kleb Ragusa, Orlandina Basket, Grottacalda Piazza Armerina, Basket School Messina, Castanea Basket 2010, Svincolati Milazzo, Barcellona Basket, Fortitudo Messina, Cus Catania Basket 2003, Pallacanestro Viola Supporter Reggio Calabria, Bim Bum Basket Rende, Pallacanestro Sala Consilina.