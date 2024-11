L’ultima partita del 2021 per i giallorossi nel girone del Sud di Serie C è già uno scontro diretto. Alla Nuovoarredo Arena sono scese in campo la Virtus Francavilla contro il Catanzaro, due squadre in salute che orbitano intorno alle posizioni alte di classifica. La squadra pugliese trova il gol della vittoria nel secondo tempo dopo una prima frazione di gioco terminata in parità. Virtus Francavilla-Catanzaro finisce 2-1.

Virtus Francavilla -Catanzaro, il primo tempo

Inizio scoppiettante. Al 2’ i padroni di casa vanno vicini al vantaggio: Perez lasciato libero di girarsi e concludere in area di rigore, Branduani è attento e blocca. Il pressing asfissiante del Catanzaro, già dai primi minuti di gioco, porta la squadra calabrese al gol. Al 10’, dopo un’azione costruita bene, Carlini si libera sulla sinistra e crossa in mezzo all’area di rigore, Cianci svetta di testa e segna la rete dello 0-1.

Passano poco più di 10 minuti e il risultato cambia di nuovo. L’attaccante della formazione pugliese, Mastropietro, trova la deviazione vincente su un cross a rientrare di Maiorino: al 23’ Virtus Francavilla-Catanzaro 1-1.

Gara piacevolissima, le due squadre si affrontano a viso aperto e il ritmo resta alto anche nel finale della prima frazione di gioco: almeno un’altra buona occasione per parte. L’arbitro manda tutti negli spogliatoi dopo un minuto di recupero. Il primo tempo di Virtus Francavilla-Catanzaro termina 1-1.

Virtus Francavilla -Catanzaro, il secondo tempo

Un inizio di ripresa a ritmi blandi, match bloccato. Nessuna particolare emozione fino al

75’ quando i biancazzurri passano in vantaggio. Pierno trova il tapin vincente dopo una serie di batti e ribatti nell’area giallorossa. A un quarto d’ora dalla fine Virtus Francavilla-Catanzaro 2-1.

Un finale di partita scialbo in cui i padroni di casa gestiscono, e dove le aquile calabresi non concludono più verso la porta. Dopo 6 minuti di recupero Virtus Francavilla-Catanzaro termina 2-1.

Il tabellino

Marcatori: 10’ pt Cianci (C), 23’ pt Mastropietro (F), 75’ st Pierno (F).

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno (44’ st Delvino), Franco (1’ st Tchetchoua), Toscano, Ingrosso; Mastropietro (18’ st Carella); Maiorino (9’ st Ekuban), Perez (44’ st Ventola). A disposizione: Milli, Cassano, Puntoriere, Feltrin, Gianfreda, Prezioso, Enyan. Allenatore: Roberto Taurino.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Gatti, Martinelli, Scognamillo; Bearzotti (28’ st Bayeye), Bombagi (35’ st Curiale), Verna (22’ st Cinelli), Welbeck, Vandeputte; Carlini, Cianci. A disposizione: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Monterisi, Porcino, Ortisi, Risolo. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

ARBITRO: Michele Delrio di Reggio Emilia.

Assistenti arbitrali: Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Paolo Cipolletta di Avellino.

Quarto ufficiale: Luca Zucchetti di Foligno.

AMMONITI: Carlini (C), Vandeputte (C), Toscano (F), Curiale (C), Idda (F), Welbeck (C).